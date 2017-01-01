Синоптик сообщила, когда в Украине спадет жара

Скоро начнется постепенное снижение температуры.

По данным синоптика, жара начнет отступать сначала с западных регионов, а потом и из других областей.

Жара на территории Украины начнет постепенно спадать с 5 мая. Об этом сообщили УНИАН со ссылкой на синоптика Наталию Диденко.

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“Ослабление жары: 5 мая на Западе, 6 мая и в северных и центральных областях. Везде будет сухо и солнечно, ночью – звездно и с соловьями“, –написала синоптик на своей странице в соцсети.

Наталия Диденко рассказала, что в пятницу, 4 мая, погода будет летней – 26-32 градуса тепла, а на морских побережьях – 22-27 градусов тепла.

По данным, предоставленным Натальей Диденко, 4 мая в Киеве будет жарко – 30 градусов тепла, а ослабление жары с локальными грозовыми дождями ожидается 6 мая.

Напомним, 1 мая сообщалось, что всю неделю в Украине будет ясно и жарко.