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В зоопарке Николаева собаки загрызли альпак

Комментариев: 1
Охрана должна компенсировать рыночную стоимость животных - от 150 тысяч до 180 тысяч гривен.

В Николаеве стая бездомных собак загрызла четырех альпак. Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевского зоопарка.

Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Собаки проникли на территорию зоопарка через отверстие, проделанное в ограждении. Это было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

"Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли четырех животных. Тем самым зоопарку был нанесен значительный ущерб. Согласно договору, заключенному с охранной фирмой ТОВ Агенція Безпеки Центр, охрана должна компенсировать рыночную стоимость животных от 150 тысяч грн до 180 тысяч грн", - говорится в сообщении.

Местное издание Преступности.НЕТ со ссылкой на директора зоопарка ВладимираТопчия пишет, что собаки загрызли самца, двух самок и маленького альпака. Николаевский зоопарк их не покупал, а получил по программе обмена.

Ранее в Николаевском зоопарке впервые вывели на прогулку четырехмесячного белого медвежонка.

 

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Теги: животные, Николаев, животное, зоопарк, видео, зоопарк животные, ущерб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Putins-death    03.05.2018, 18:54
Оценка:  0
Putins-death
Диких собак надо отстреливать. Платить из госбюджета за их содержание нельзя.
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