Корчинский анонсировал акцию Бессмертная дивизия

Навстречу демонстрации Бессмертный полк 9 мая радикалы намерены провести акцию Бессмертная дивизия. Они хотят выйти с портретами дедов из дивизии Галичина.

Лидер партии Братство Дмитрий Корчинскийзаявил о намерении 8-9 мая провести акцию Бессмертная дивизия в противовес акции Бессмертный полк. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"В поддержку" ватного пропагандистского хэппенинга Бессмертный полк мы инициируем акцию Бессмертная дивизия. Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии Галичина мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен", - написал он.

В то же время, глава полиции Киева Андрея Крищенко заявил, что на 9 мая в Киеве заявлена только одна акция - Бессмертный полк с тремя тысячами участников, сообщает 112.ua.

"На 9 мая у нас по-прежнему только одна заявка акции Бессмертный полк. Они предполагают до 3 тысяч участников. Но, насколько я понимаю, она будет проходить в разных городах, поэтому подвоза людей не будет и придут только киевляне. Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два", - рассказал он.

Напомним, в прошлом году в Николаеве портрет Шухевича несли с Бессмертным полком.

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