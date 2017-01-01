Украинцев без деклараций с врачами отправят в "красный список" - СМИ

На украинцев, которые не подписали декларации с врачами, якобы будут выделять всего 240 грн вместо положенных от 370 до 1480 грн/год.

В Украине летом финансировать больницы начнут по принципу "деньги идут за пациентом". Если пациенты не подписали декларации с врачами, на них будут выделять вместо положенных от 370 до 1480 грн/год всего 240 грн. Об этом говорится в материале Обозревателя от четверга, 3 мая.

По данным СМИ, граждан страны без деклараций внесут в "красный список". Обслуживаться они смогут только по месту регистрации.

"Если прийти в любую другую больницу - в первую очередь предложат заполнить декларацию, а уже после этого - медицинское обслуживание", - говорится в материале.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Напомним, после введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в списке бесплатных для пациента услуг. Перед этим Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу.

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