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В Украине корью заболели почти 13 тысяч человек

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Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Ивано-Франковской области – более двух тысяч человек.
В Украине взрослые стали болеть корью чаще детей
В Украине взрослые стали болеть корью чаще детей
Getty Images

Количество заболевших корью в Украине за последнюю неделю в период с 24 апреля по 2 мая составило 1143 человек. Это превышает показатели предыдущей недели, когда было зафиксировано рекордное количество заболевших с начала вспышки заболевания – 1070 человек.

Как сообщает Минздрав в четверг, 3 мая, большая часть заболевших за последнюю неделю – взрослые (595 человек), 548 – дети.

Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Ивано-Франковской области (2034 человека), самый низкий – в Луганской (6 челоек).

В целом с начала года корью в Украине заболело 12828 человек.

Ранее сообщалось, что в апреле в Киеве выросло количество больных корью. Всего с начала года в столице зафиксировано 722 случая заболевания.

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Теги: Украина, дети, Минздрав, болезнь, корь
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Источник: korrespondent.net

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