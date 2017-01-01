Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе с Украиной - МИД

ОБСЕ продлила мандат специальной мониторинговой миссии на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк.

В МИД заявляют, что РФ блокирует расширение мандата миссии на весь участок украинско-российской границы Корреспондент.net

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила мандат специальной мониторинговой миссии на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк. Об этом в четверг, 3 мая, сообщается на сайте МИД Украины.

Ведомство поддерживает продолжение мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Гуково и Донецк. В МИД выражают глубокое разочарование в связи с тем, что РФ остается единственной в ОБСЕ, кто "настойчиво блокирует" расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающий к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что решение о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ в Гуково и Донецк было принято 3 мая на заседании постоянного совета ОБСЕ, и оно показало "полную изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе".

Украина призвала РФ неуклонно выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей.

Напомним, в марте мандат СММ ОБСЕ на Донбассе продлили до 31 марта 2019 года.

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