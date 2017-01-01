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Выборы в ОТГ: полиция завела 19 дел

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Самыми распространенными нарушениями избирательного законодательства стали препятствование осуществлению избирательного права и подкуп избирателей.
Больше всего нарушений выявили в Одесской и Днепропетровской областях
Больше всего нарушений выявили в Одесской и Днепропетровской областях

Полиция открыла 19 уголовных производств по нарушениям, зафиксированным на выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые состоялись 29 апреля.

Об этом сказал зампредседателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, сообщает пресс-служба МВД в четверг, 3 мая.

Больше всего таких фактов выявлено в Одесской и Днепропетровской областях – по пять, а также в Харьковской (3), Кировоградской (2), а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях – по одному.

Самыми распространенными нарушениями избирательного законодательства стали препятствование осуществлению избирательного права и подкуп избирателей.

Также сообщается, что МВД с Нацполицией и ГО Опора разработали проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, в частности – в части усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

"В действующем законодательстве предусмотрена недостаточно строгая ответственность за совершение таких преступлений и это вызывает ощущение безнаказанности", – отметил Невгад.

Напомним, 29 апреля в Украине проходили выборы в 40 объединенных территориальных громадах. По их итогам о своей победе заявили БПП Солидарность и Батькивщина.

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Теги: Выборы, подкуп, МВД, уголовное дело, полиция, нарушения, подкуп избирателей, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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