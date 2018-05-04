Строительство Крымского моста продлили еще на год

Согласно первоначальному графику, безопасность автодорожной части Крымского моста планировалось обеспечить до 30.04.2018.

Завершение работ по строительству моста из из Таманского полуострова РФ в оккупированный Крым формально перенесли более чем на год.

Об этом пишет РБК со ссылкой на распоряжение правительства, которое премьер РФ Дмитрий Медведев подписал 30 апреля.

Согласно документу, сроки сдвинуты из-за “работ по обеспечению транспортной безопасности моста“. Первоначальная версия документа 26 января 2017 года предусматривала выполнение работ по обеспечению безопасности автодорожной части моста до 30 апреля 2018 года, по железнодорожной - до 1 декабря 2019 года.

В новой редакции разделения на этапы нет - безопасность обоих участков должна быть обеспечена к 1 декабря 2019 года.

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Напомним, 14 марта во время посещения строительства моста президентом РФ Владимиром Путиным владелец компании-подрядчика Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг обещал запустить движение по мосту в мае, на полгода раньше “запланированных“ сроков.

25 апреля российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимки Керченского моста с высоты 400 км, отметив, что работы “идут с опережением графика“ и мост откроют “как раз к началу курортного сезона“. Также в апреле по мосту проехали первые автомобилисты - блогеры провели “тест-драйв“.