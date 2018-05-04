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Строительство Крымского моста продлили еще на год

Комментариев: 6
Согласно первоначальному графику, безопасность автодорожной части Крымского моста планировалось обеспечить до 30.04.2018.
Крымский мост в 2018-ом не достроят
Крымский мост в 2018-ом не достроят
most.life

Завершение работ по строительству моста из из Таманского полуострова РФ в оккупированный Крым формально перенесли более чем на год.

Об этом пишет РБК со ссылкой на распоряжение правительства, которое премьер РФ Дмитрий Медведев подписал 30 апреля.

Согласно документу, сроки сдвинуты из-за “работ по обеспечению транспортной безопасности моста“. Первоначальная версия документа 26 января 2017 года предусматривала выполнение работ по обеспечению безопасности автодорожной части моста до 30 апреля 2018 года, по железнодорожной - до 1 декабря 2019 года.

В новой редакции разделения на этапы нет - безопасность обоих участков должна быть обеспечена к 1 декабря 2019 года.

Смотри также: Крымский мост: блогер снял видео стройки накануне открытия

Напомним, 14 марта во время посещения строительства моста президентом РФ Владимиром Путиным владелец компании-подрядчика Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг обещал запустить движение по мосту в мае, на полгода раньше “запланированных“ сроков.

25 апреля российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимки Керченского моста с высоты 400 км, отметив, что работы “идут с опережением графика“ и мост откроют “как раз к началу курортного сезона“.  Также в апреле по мосту проехали первые автомобилисты - блогеры провели “тест-драйв“.

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Теги: Крымский мост, мост, Крым, строительство
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Комментариев (5)
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shurag    04.05.2018, 10:03
Оценка:  -4
shurag
чтобы у них это строительство перешло в вечное и бесконечное строительство
Колишній-східняк    04.05.2018, 10:07
Оценка:  -2
Колишній-східняк
так на говне всё держится.... Геологи на это строительство никогда не давали свое добро. Но для великого Путина они не авторитет.
Колишній-східняк    04.05.2018, 09:57
Оценка:  0
Колишній-східняк
Один хороший шторм или сильный ледоход и сдвигать придётся еще не на один год....
Колишній-східняк    04.05.2018, 10:08
Оценка:  0
Колишній-східняк
я уже не говорю о землетрясениях, которые там - не редкость
Gagarinn    04.05.2018, 09:56
Оценка:  +3
Gagarinn
Мост откроют к началу курортного сезона, но не понятно какого
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