Итоги 3 мая: Новый пожар в Балаклее и Новичок в Чехии
Главные новости и события 3 мая:
Земан заявил, что в Чехии производили Новичок
Президент Чехии Милош Земан сообщил, что на территории страны в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено нервно-паралитическое вещество А230, которое тестировали и вскоре уничтожили. Чешская военная разведка классифицировала токсин как Новичок.
В Балаклее произошел пожар на складах боеприпасов
В Балаклее Харьковской области вновь произошел пожар на складе боеприпасов. В Генштабе заявили, что его причиной стало воспламенение сухой травы во время ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов.
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По факту инцидента военная прокуратура открыла производство по статье “халатное отношение военного служебного лица, повлекшее тяжелые последствия, совершенное в условиях особого периода“.
По состоянию на 3 мая 23.00 пожар локализован.
Тем временем, горят несколько гектаров леса в Черниговской области, недалеко от Гончаровска, военного полигона.
Пашиняна вновь выдвинули на пост премьера Армении
В секретариат Национального собрания Армении представлен документ с 41 подписью депутатов о повторном выдвижении лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Повторные выборы нового главы правительства состоятся в парламенте 8 мая.
Военный парад в оккупированном Донецке
3 мая сепаратисты провели репетицию военного парада ко Дню победы на улицах Донецка, хотя ранее ОБСЕ неоднократно объясняла, что присутствие такой техники в городе нарушает Минские договоренности.
Авиакатастрофы с военными самолетами
В Сирии разбился уже седьмой российский самолет - истребитель Су-30. По официальной версии, в двигатель попала птица. Командир и второй пилот погибли.
В США в штате Джорджия штат Джорджия, упал военно-транспортный самолет С-130 HerculesНациональной гвардии. Погибли девять человек. Видео, как самолет вошел в штопор, засняла камера наблюдения.
Германия начала строить Северный поток-2
В Германии стартовало строительство немецкого участка газопровода Северный поток-2.
Оно проходит на наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин, где на площади около шести гектаров выкапывается котлован для закладки фундамента газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.
Лавров обвинил Британию в похищении Скрипалей
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Британии предоставить российским дипломатам консульский доступ к пострадавшим в инциденте в Солсбери Сергею и Юлии Скрипалям может рассматриваться как похищение.