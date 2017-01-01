Киевлянин совершил подряд две неудачных попытки суицида

Раненый после неудачного выстрела мужчина пытался выброситься с балкона.

В присутствии медиков и патрульных мужчина предпринял вторую попытку самоубийства скриншот с видео

В Киеве 64-летний мужчина неудачно пытался покончить с собой. Происшествие случилось около 5:00 утра, в полицию сообщили о выстреле.

Об этом сообщает ТСН.

Мужчина пытался застрелиться, но обошлось ранением.

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“Пока на вызов ехали медики и полицейские, самоубийца немного пришел в себя и попытался довести начатое до конца. На глазах у семьи, бригады “скорой“ и патрульных он выбежал на балкон и пытался выброситься с третьего этажа“, - говорится в сообщени.

Патрульный полицейский моментально отреагировал и успел схватить мужчину, не дав ему выпрыгнуть в окно.

Самоубийца задал полиции вопрос, почему оружие не сработало. Как выяснилось, выстрел был, но пуля застряла в небе, во рту.

Патрульный рассказал, как ему удалось спасти самоубийцу скриншот с видео

По предварительной информации, мужчина - военный в отставке. Известно, что последние пол года он был в депрессии, точные причины его поступка не известны, но ранее у него возникли проблемы со здоровьем.

Напомним, 7 марта в Коростене пытался застрелиться депутат облсовета.