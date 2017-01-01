Киевлянин совершил подряд две неудачных попытки суицида
В Киеве 64-летний мужчина неудачно пытался покончить с собой. Происшествие случилось около 5:00 утра, в полицию сообщили о выстреле.
Об этом сообщает ТСН.
Мужчина пытался застрелиться, но обошлось ранением.
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“Пока на вызов ехали медики и полицейские, самоубийца немного пришел в себя и попытался довести начатое до конца. На глазах у семьи, бригады “скорой“ и патрульных он выбежал на балкон и пытался выброситься с третьего этажа“, - говорится в сообщени.
Патрульный полицейский моментально отреагировал и успел схватить мужчину, не дав ему выпрыгнуть в окно.
Самоубийца задал полиции вопрос, почему оружие не сработало. Как выяснилось, выстрел был, но пуля застряла в небе, во рту.
По предварительной информации, мужчина - военный в отставке. Известно, что последние пол года он был в депрессии, точные причины его поступка не известны, но ранее у него возникли проблемы со здоровьем.
Напомним, 7 марта в Коростене пытался застрелиться депутат облсовета.