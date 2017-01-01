Сутки на Донбассе: 21 обстрел, пострадавших нет

Боевые действия в прошедшие сутки и ночью продолжались преимущественно на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях.

Украинские военнослужащие за сутки потерь не понесли Минобороны Украины

За прошедшие сутки, 3 мая, сепаратисты на Донбассе осуществили 21 обстрел позиций украинских войск, потерь у Вооруженных Сил Украины нет. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечено, что боевые действия в прошедшие сутки и ночью продолжались преимущественно на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях. Противник в очередной раз, не соблюдая Минских договоренностей, пытался ослабить оборону украинских подразделений.

"За прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая три раза российско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов: Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиливка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка", - говорится в сообщении.

Как доложили в ведомстве, в ходе боевых действий за прошедшие сутки и по состоянию на 7:00 пятницы, 4 мая, украинские военнослужащие потерь не понесли.

Ранее сообщалось, что более 300 погибших на Донбассе украинских воинов не идентифицированы.

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