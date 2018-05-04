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В Украину не пустили двух россиян из-за георгиевских ленточек

Комментариев: 2
Ленточки были на багаже россиян. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно.
На багаже туристов были прикреплены георгиевские ленточки
На багаже туристов были прикреплены георгиевские ленточки
facebook.com/oleh.slobodyan

Пограничники не пустили в Украину двух граждан России, на багаже которых были прикреплены  георгиевские ленточки. Об этом сообщил cпикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook в пятницу, 4 мая.

По его словам, накануне в аэропорту Борисполь из Минска прилетели мужчина и женщина, граждане РФ.

"Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленточки, которые запрещены в Украине", - отметил Слободян.

 
 

Он подчеркнул, что на просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск.

Ранее гражданку Беларуси оштрафовали в Украине на 850 гривен за публичную демонстрацию георгиевской ленточки.

 

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Теги: Украина, Борисполь, россияне, россияне за рубежом, Георгиевская ленточка, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Doriаn_    04.05.2018, 10:41
Оценка:  0
Doriаn_
Коричневым туристам не место в нашей стране.
Gagarinn    04.05.2018, 09:57
Оценка:  +5
Gagarinn
А какая проблемя убрать эту тряпочку?
Их же не просили лапти и кокошники снимать
Колишній-східняк    04.05.2018, 10:00
Оценка:  +1
Колишній-східняк
лапоть, кокошник и ленточка - это что-то теперь на манер святой троицы там. Един в трёх лицах, как говорится.
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