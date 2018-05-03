В поездах Укрзализныци установят видеонаблюдение

Непрерывное время работы видеорегистратора - не менее 360 часов.

Видеокамеры будут иметь защиту от вибрации depositphotos.com

Один из филиалов ПАО Укрзализныця принял решение закупить 100 комплектов систем видеонаблюдения для установки в пассажирских вагонах.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Соответствующий тендер размещен на портале ProZorro, заявки для участия в нем принимаются до 18:00 18 мая. Запланировано, что каждый комплект будет состоять из трех видеокамер и монитора.

Поставка оборудования должна состояться до конца 2018 года. Ожидаемая стоимость закупки указана на уровне 7,5 млн гривен с НДС. Проведение аукциона по тендеру назначено на 25 июня.

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В соответствии с тендерной документацией, видеорегистратор системы видеонаблюдения должен быть способен принимать записываемый сигнал в разрешении как минимум Full HD (1080 пикселей по высоте) и с частотой - 25 кадров в секунду. Непрерывное время работы - не менее 360 часов. При этом сама видеокамера комплекта поставки должна снимать с разрешением 720 пикселей по высоте, иметь защиту от вибрации.

Каждый комплект будет снабжен 7-дюймовым TFT-монитором, двумя жесткими дисками емкостью от 1 Тб со скоростью работы 6 Гб/с.

Напомним, в сентябре 2017 Укрзализныця показала новые пассажирские вагоны.