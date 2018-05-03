Переключиться на мобильную версию

В поездах Укрзализныци установят видеонаблюдение

Комментариев: 0
Непрерывное время работы видеорегистратора - не менее 360 часов.
Видеокамеры будут иметь защиту от вибрации
Видеокамеры будут иметь защиту от вибрации
depositphotos.com

Один из филиалов ПАО Укрзализныця принял решение закупить 100 комплектов систем видеонаблюдения для установки в пассажирских вагонах.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Соответствующий тендер размещен на портале ProZorro, заявки для участия в нем принимаются до 18:00 18 мая. Запланировано, что каждый комплект будет состоять из трех видеокамер и монитора.

Поставка оборудования должна состояться до конца 2018 года. Ожидаемая стоимость закупки указана на уровне 7,5 млн гривен с НДС. Проведение аукциона по тендеру назначено на 25 июня.

Читай также: В поездах подорожают кофе и чай

В соответствии с тендерной документацией, видеорегистратор системы видеонаблюдения должен быть способен принимать записываемый сигнал в разрешении как минимум Full HD (1080 пикселей по высоте) и с частотой - 25 кадров в секунду. Непрерывное время работы - не менее 360 часов. При этом сама видеокамера комплекта поставки должна снимать с разрешением 720 пикселей по высоте, иметь защиту от вибрации.

Каждый комплект будет снабжен 7-дюймовым TFT-монитором, двумя жесткими дисками емкостью от 1 Тб со скоростью работы 6 Гб/с. 

Напомним, в сентябре 2017 Укрзализныця показала новые пассажирские вагоны.

Поделись:
Теги: Укрзализныця, поезд, видеонаблюдение, тендер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь