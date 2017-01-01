Украина пожаловалась на Росавиацию в ICAO

Спор России и Украины вокруг самолетов Ан теперь будет обсуждаться на международном уровне.

Государственная авиационная служба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию в связи со спорными вопросами по самолетам произведенным концерном-разработчиком Антонов.

Об этом сообщает Коммерсант.

Украинская сторона недовольна тем, что Россия выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 Руслан без привлечения украинского концерна-разработчика.

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“Авиавласти Украины ссылаются на практику времен СССР, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению Киева, Москва создает “опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре стран, где работают самолеты Ан“, - уточняет СМИ.

В середине прошлого года в России числилось около 400 судов КБ Антонов. Самыми распространенными, по данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), были Ан-24 и Ан-26. Всего — 236 машин. Держателем сертификата типа Анов выступает ГП Антонов. Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте.

Авиационное сотрудничество Москвы и Киева резко осложнилось после Революции Достоинства 2014 года в аннексией Россией украинского полуострова Крым. Продление летной годности самолетов стало одним из спорных вопросов.

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Сейчас Антонов выступал против передачи этих функций, поскольку это противоречит стандартам ICAO, правилам и нормам ЕС, США, Украины и России. Украинский разработчик хочет снять с себя ответственность за безопасность самолетов на международных линиях.

Как сообщалось 13 марта, авиакомпании РФ оштрафовали на 5 миллиардов гривен.