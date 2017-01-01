Vodafone подымает тарифы

Vodafone Украина закроет тариф RED XS и переведет всех своих абонентов на более дорогие тарифы.

Оплата для абонентов вырастет от 20 до 100% capital.ua

Мобильный оператор Vodafone Украина закроет свой тариф RED XS и переведет всех абонентов на более дорогие RED XS+ или RED EXTRA, при этом повысив цену за услуги.

Об этом сообщает 112 Украина.

Перед началом закрытия более доступных тарифов, компания обновила свои предложения. Самый доступный тариф Vodafone теперь обойдется украинцам в 55 гривен.

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Повышение стоимости связывают с запуском в Украине 4G.

“С учетом увеличения объема трафика после запуска 4G, в новой линейке увеличен объем мобильного интернета. В зависимости от выбранного тарифа, клиентам будет доступно 2, 5, 10 или 14 ГБ, в том числе и в 4G сети“, - уточнили в компании.

Стоит отметить, что сначала Vodafone поднял стоимость абонентской платы в тарифе RED XS с 35 до 40 грн, после еще раз с 40 до 50 грн в месяц. Теперь оператор полностью закрывает этот тариф. Судя по SMS, абонентам придется платить на 20% больше, при этом объем услуг у них не изменится.

Контрактных абонентов тарифов Red Light и Red S уже перевели на другие тарифы с 1 мая. Стоимость абонплаты для абонентов выросла от 20 до 100%.

Напомним, 19 апреля крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар уже поднял абонплату на 30-50% из-за запуска 4G.

Ранее, 26 марта, Vodafone Украина запустила 4G в диапазоне 2,6 ГГц. Позднее, 2 апреля, украинские мобильные операторы рассказали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь 4G.