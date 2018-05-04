Переключиться на мобильную версию

В общежитии Днепра из-за громкого секса устроили драку - СМИ

Комментариев: 1
Парочка защищалась ножом и молотком.
В общежитии Днепра из-за громкого секса устроили драку - СМИ
© dp.informator.ua
Фото 1/7
  • Сосед выломал дверь в комнату влюбленной парочки
  • Нападавший парень получил удар молотком по ребрам
  • Девушка пояснила, что схватилась за нож от испуга
  • Полиция выясняет обстоятельства инцидента
  • Сосед выломал дверной замок в квартире шумевших студентов
  • На двери остались следы взлома
  • Медики помогли травмированным
В общежитии Днепра из-за громкого секса устроили драку - СМИ
Сосед выломал дверь в комнату влюбленной парочки
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В городе Днепр на улице Владимира Моссаковского, 13, в ночь на 4 мая в студенческом общежитии произошла драка. На место сразу выехали сотрудники патрульной полиции.

Об этом сообщает Информатор.

Как уточняется, учащиеся Строительной академии громко занимались сексом, что не понравилось их соседу. 

Читай также: Преподаватель ВУЗА получил 120 часов исправительных работ за избиение студента

На месте происшествия один из участников конфликта, парень с окровавленным лицом, рассказал, что его зовут Виктор и ему сосед выломал дверь в комнату. По его словам, возможной причиной конфликта мог стать громкий секс с девушкой: “Может, мы это делали сильно громко. Но мне начали выламывать дверь и выломали замок. У нас с соседом возникла драка“.

Нападавший студент, Даниил, пояснил инцидент так: “У меня был тяжелый день. Я долго терпел их шум и не выдержал. Немного сорвало у меня голову. Но они кинулись на меня с молотком и ножом. Молотком я получил удар по ребрам“.

Девушка не отрицает, что вышла с ножом. По ее словам, она это сделала потому, что испугалась. Парень тоже подтвердил то, что вышел на обидчика с молотком: “А как бы вы поступили, если бы вам выламывали дверь и выбили замок? Я защищал свое жилище“.

Как сообщалось 12 апреля, в Тернополе соседи устроили стрельбу из-за “магарыча“.

Поделись:
Теги: драка, студенты, общежитие, Днепр, молотком
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    04.05.2018, 12:03
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Всё - от зависти.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь