В общежитии Днепра из-за громкого секса устроили драку - СМИ

Парочка защищалась ножом и молотком.

В городе Днепр на улице Владимира Моссаковского, 13, в ночь на 4 мая в студенческом общежитии произошла драка. На место сразу выехали сотрудники патрульной полиции.

Об этом сообщает Информатор.

Как уточняется, учащиеся Строительной академии громко занимались сексом, что не понравилось их соседу.

Читай также: Преподаватель ВУЗА получил 120 часов исправительных работ за избиение студента

На месте происшествия один из участников конфликта, парень с окровавленным лицом, рассказал, что его зовут Виктор и ему сосед выломал дверь в комнату. По его словам, возможной причиной конфликта мог стать громкий секс с девушкой: “Может, мы это делали сильно громко. Но мне начали выламывать дверь и выломали замок. У нас с соседом возникла драка“.

Нападавший студент, Даниил, пояснил инцидент так: “У меня был тяжелый день. Я долго терпел их шум и не выдержал. Немного сорвало у меня голову. Но они кинулись на меня с молотком и ножом. Молотком я получил удар по ребрам“.

Девушка не отрицает, что вышла с ножом. По ее словам, она это сделала потому, что испугалась. Парень тоже подтвердил то, что вышел на обидчика с молотком: “А как бы вы поступили, если бы вам выламывали дверь и выбили замок? Я защищал свое жилище“.

Как сообщалось 12 апреля, в Тернополе соседи устроили стрельбу из-за “магарыча“.