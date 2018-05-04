Рабинович: Это не приватизация, а добивание страны

По мнению лидера партии За життя, история показала, что рыночная экономика – это лучшее, что регулирует хозяйственную жизнь страны.

Накануне выборов власть хочет приватизировать лучшие предприятия Украины за бесценок – такая политика правительства вводит страну в очередной виток кризиса, а бюджет лишается громадных средств. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер политической партии За життя Вадим Рабинович в эфире программы “Большой вечер“ на телеканале NewsOne.

“Люди в высоких кабинетах понимают, что они находятся последний год у власти, и теперь хотят приватизировать максимальное количество предприятий за копейки, не учитывая наших с вами интересов. С барского плеча преданным вассалам раздаются лучшие украинские предприятия. Например, Одесский припортовый завод – жемчужина Украины, который ранее продавали за 13 млрд гривен, сегодня уже продают всего лишь за 50 млн долларов. Это как Мерседес люкс-класса продать за 30 гривен. Разве это выгодно стране? Это добивание Украины!“ – возмутился политик.

По мнению лидера партии За життя, история показала, что рыночная экономика – это лучшее, что регулирует хозяйственную жизнь страны, однако в период кризиса государству иногда следует активнее участвовать в управлении экономикой.

“Я – рыночник, но понимаю, что в критический момент именно государство обязано взять под контроль ключевые отрасли хозяйствования. Понимаю, что для многих это прозвучит пугающе, но пусть думают уже сейчас: после победы партии За життя на выборах мы проведем комплексную деприватизацию. Мы вернем стране облгазы, облэнерго, газовые месторождения и другие стратегические предприятия, которые дают сверхприбыли их владельцам, обдирая при этом рядовых украинцев. Государство – плохой собственник только в нашем случае, потому что руководят госпредприятиями «и.о.», которые не несут ответственности за те предприятия. Фабрики и заводы разворовывают, а ответственность никто за это не несет– в этом проблема!“ – убежден нардеп.

Парламентарий отметил, что за разгосударствлением госкомпаний стоит желание нынешней власти приобрести их при помощи офшорных фирм, деятельность которых нужно запретить.

“Во время стагнации, экономического упадка и военных действий о приватизации и речи идти не может! Распродав сегодня госпредприятия, власть отдает их своим людям в сотни раз дешевле и делает это через офшорные компании, работу которых с украинским государством нужно запретить. И партия За життя это обязательно сделает – я уже давно внес в Раду такой законопроект, но его не выносят в зал. Мы не дадим разграбить страну окончательно!“ –пообещал Вадим Рабинович.