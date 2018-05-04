Переключиться на мобильную версию

В Днепре фура снесла парковку: есть жертвы

Комментариев: 0
У груженой фуры отказали тормоза, из-за чего она протаранила более десятка авто и снесла парковку возле супермаркета. Один человек погиб, шесть пострадали.
В Днепре фура влетела на парковку
В Днепре фура влетела на парковку
dp.informator.ua

Масштабное ДТП произошло в Днепре, на ул Космической, утром в пятницу, 4 мая. Фура, груженная металлом, смела парковку возле супермаркета. Один человек погиб, есть раненые, передает dp.informator.ua.

В Днепре фура влетела на парковку
В Днепре фура влетела на парковку
dp.informator.ua

Читай также: В Киеве Mercrdes столкнулся с поездом, перевозившим танк

Авария произошла на улице Космической, возле супермаркета АТБ. Сообщается, что в аварии были повреждены 13 автомобилей.

В Днепре фура влетела на парковку
В Днепре фура влетела на парковку
dp.informator.ua

По предварительной информации, фура ехала вниз по улице Космической, у нее отказали тормоза. Грузовик влетел на парковку, тараня все на своем пути. В результате аварии сильные повреждения получили 13 автомобилей.

 

В Днепре фура влетела на парковку
В Днепре фура влетела на парковку
dp.informator.ua

В одной из машин погиб человек, также есть еще шесть пострадавших. Им оказывают помощь “скорая“.

В Днепре фура влетела на парковку
В Днепре фура влетела на парковку

 

По оперативной информации, водитель фуры, 1956 года рождения, ехал на DAF c прицепом и наехал на автомобили, стоящие на парковке. Из-за происшествия он получил ушиб грудной клетки.

На парковке работают сотрудники патрульной полиции и ГСЧС. Место оцепили и ликвидируют последствия.

Напомним, в ночь на 4 мая в Киеве в ДТП с фурой погиб мотоциклист. Фура подрезала мотоциклиста, в результате чего он влетел в отбойник, а после в саму фуру. 

Поделись:
Теги: автомобили, ДТП, смерть, Днепр, авария, тормоза, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь