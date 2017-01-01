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В Белгороде-Днестровском с пятого этажа выпал крокодил

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Владельцу экзотического животного теперь грозит штраф .
Ловить на улице дикое животное пришлось полицейским
Ловить на улице дикое животное пришлось полицейским
EPA/UPG

В городе Белгороде-Днестровском в Одесской области на майские праздники  произошел необычный инцидент. С балкона пятого этажа по ул.Победы, 11, выпал крокодил.

Об этом поступила информация на службу 102, передает местное издание 04849.com.ua.

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“Мужчина, содержащий дома столь экзотическое животное, отпустил его погулять, но крокодил выпал с балконного окна“, - говорится в сообщении.

Информации о травмах животного нет. Возвращать экзотическое животное его владельцу пришлось сотрудникам Белгород-Днестровского отдела полиции.

“По информации пресс-службы ведомства, несмотря на то, что у правоохранителей нет навыков общения с такими животными, им все же удалось поймать крокодила, связать его и передать владельцу“, - отмечает местное издание.

Сейчас решается вопрос об административной ответственности владельца крокодила за содержание животных такого типа.

Как сообщалось 12 января, жители Закарпатья встретили на улице гигантскую змею.

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Теги: животное, штраф, крокодил, Одесская область
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