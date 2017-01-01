Издателей из РФ хотят наказывать за антиукраинские материалы

Госкомтелерадио обратилось в Кабмин с предложением вводить экономические санкции в отношении российских изданий.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины предлагает предложил наказывать российских издателей за антиукраинские материалы.

Госкомтелерадио обратилось в Кабинет министров с предложением вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины возможность применения экономические санкции к юридическим лицам России, которые печатают и распространяют издания антиукраинского содержания.

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В обращении говорится о составленном в течение 2015-2018 года списке книжных изданий, которые печатают материалы направленные на “ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека“.

Госкомтелерадио указывает, что в список входят 172 издания, выданных 35 издательствами.

“Среди прочих четко выделяются издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер. Это, в частности, такие российские издательства, как Алгоритм, Книжный мир, Центрполиграф, Эксмо, АСТ, Вече и прочие“, уточняют в комитете.

Также в обращении указывается ряд веб-сайтов, которые предлагают к продаже или прочтению вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде.

Напомним, 25 апреля Госкомтелерадио запретило ввозить на территорию страны российское издание Как жили на Руси, которая пропагандирует государство-агрессора.

Ранее, в феврале, комитет опубликовал перечень книг из России с антиукраинским содержанием.