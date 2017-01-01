В Ровенской области случайно застрелился военный-контрактник

Трагедия оказалась несчастным случаем.

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В одной из воинских частей Ровенской области военнослужащий-контрактник умер от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщили в пресс-службе управления оперативного командования Запад, передает УНН.

“4 мая 2018 года в одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью“, - говорится в сообщении.

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Начальник пресс-службы оперативного командования Анатолий Прошин уточнил, что военнослужащий сам смертельно ранил себя. При этом он отметил, что боец имел положительные характеристики.

Но этому факту назначено служебное расследование, результаты которого будут обнародованы.

Как сообщалось 2 апреля, в Николаевской области застрелился солдат-срочник.