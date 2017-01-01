Трех сотрудников Хлеб Украины и заммэра Черновцов поймали на взятке

От предпринимателя вымогали платить ежемесячную "дань".

Киевская местная прокуратура №7 совместно с СБУ в результате проведения длительной спецоперации разоблачила во взяточничестве группу высокопоставленных чиновников, которые требовали от предпринимателя “неправомерную выгоду за нерасторжение договора аренды государственного имущества“.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Правоохранители установили, что исполняющий обязанности председателя правления ГАК Хлеб Украины, сговорившись с директором дочернего предприятия ГАК Хлеб Украины Черновицкий комбинат хлебопродуктов, а также заместителем городского головы города Черновцы и юристом ГАК Хлеб Украины, требовали от директора частной компании ежемесячно платить неправомерную выгоду в размере 100 тыс. гривен за непринятие мер по расторжению договора аренды государственного имущества, а именно промышленных помещений.

“По результатам комплекса следственных действий, проведенных на территории Киева и Черновцов, задокументировано получение вышеуказанными лицами 200 тыс. гривен неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами“, - говорится в сообщении.

Сейчас все вышеуказанные фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК, проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщалось 3 мая, сотрудник СБУ Александр Карамушка, подозреваемый в получении взятки в сумме 47,5 тыс. долларов, вышел из СИЗО под залог в сумме 1 миллион 233 тысяч гривен.