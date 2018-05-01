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В ВСУ назвали причины нового пожара на складах в Балаклее

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В ВСУ также сообщили, что менее 30% технической территории остается неразминированной после пожара 2017 года.
Сообщается о двух версиях
Сообщается о двух версиях
hromadske.kharkiv.ua

Начальник вооружения Вооруженных сил Николай Шевцов на брифинге назвал версии причины нового пожара на складах боевприпасов в Балаклее.

Об этом сообщает Украинская правда.

“Предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара 3 мая: возгорание сухой травы на территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов, путем попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов: подрывников, или элементов пороха, что вызвало возгорание, также - попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка на боеприпас“, - сказал Шевцов.

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Он также добавил, что еще одной версией рассматривается “действие солнечных лучей повлекших зажигания взрывоопасных предметов“.

Шевцов отметил, что менее 30% технической территории, которая занимает 228 гектаров, остается неразминированной после пожара 2017 года.

Напомним, 3 мая в Генштабе сообщили, что пожар начался во время плановой очистки и разминировании остатков снарядов, которые не разорвались вследствие прошлогоднего ЧП. Позднее, военная прокуратура открыла уголовное производство по факту пожара.

После, в 23:00, в Минобороны отчитались о завершении работы по локализации пожара на территории неразминированной технической площадки.

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Теги: ВСУ, Балаклея, склад, боеприпасы, пожар
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