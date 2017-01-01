СБУ ликвидировала группировку, отправлявшую украинок в секс-рабство

Злоумышленники задержаны в Николаевской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и пограничниками пресекли деятельность организованной международной группировки, которая переправляла украинок в страны Европы и Западной Азии для сексуальной эксплуатации. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщила пресс-служба СБУ.

Преступники задержаны в Николаевской области ssu.gov.ua

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Установлено, что жительница областного центра совместно с сожителем находили девушек, остро нуждающихся в деньгах и убеждали их заниматься проституцией за рубежом. После получения согласия девушек, анкеты украинок направлялись в один из развлекательных центров в Европе. Владельцы организации оплачивали перелеты девушек и их “трудоустройство“ в публичные дома стран Европы и Азии.

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На данный момент задокументированы пять фактов переправки украинок за границу, осуществленной участниками группы.

Потенциальных секс-рабынь переправляли за границу, где лишали документов и права свободного передвижения ssu.gov.ua

По приезде в страну эксплуатации, у девушек забирали документы и ограничивали в свободном передвижении. Злоумышленники присваивали большинство их заработка.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ задержали организатора противоправного бизнеса по месту жительства во время “контроля“ по вылету в Европу двух украинок с помощью средств электронной связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и их личного транспорта правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи, анкетные данные граждан и переписку, подтверждающую переправки девушек за границу для сексуальной эксплуатации. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Напомним, 13 марта на границе с Польшей задержан иностранец, который загрузил полный микроавтобус украинками, направлявшимися в секс-рабство.