Охранник рассказал, как во время Майдана Янукович ездил по Киеву

Во время Евромайдана Янукович передвигаться по городу в общем потоке в кортеже из 12 автомобилей. При этом дороги не перекрывались.

В последний месяц своего правления беглый экс-президент Виктор Янукович ездил на работу на кортеже, машины которого менялись каждые несколько дней. Об этом в суде рассказал бывший сотрудник Управления государственной охраны Дмитрий Иванцов, сообщает в пятницу, 4 мая, УНИАН.

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В частности, Иванцов сообщил, что в январе 2014 года Янукович стал ездить на работу автомобильным кортежем без перекрытия улиц. Экс-президент стал передвигаться по городу в общем потоке движения группой машин, состоящей из 12 автомобилей. При этом дороги не перекрывались, правоохранители стояли не на перекрестках, а сбоку дорог, докладывая обстановку по рации.

Иванцов добавил, что автомобили, из которых состоял кортеж, меняли каждые 3-4 дня.

Также он рассказал, что 19 января 2014 года произошло нападение на кортеж: возле станции метро Арсенальная неизвестные напали на микроавтобус кортежа, побили стекла и повредили крыло автомобиля.

По словам свидетеля, 21 февраля в 05.00, когда Янукович должен был выехать из резиденции Межигорье, у выезда уже стоял блокпост активистов Майдана. Охрана экс-президента решила ехать мимо этого блокпоста на двух авто, первая машина успела проехать свободно, а вторую повредили, разбив стекло. Иванцов говорит, что там были люди с флагами ВО Свобода и Правого сектора.

Также Иванцов рассказал, что 21 февраля после подписания в Администрации президента соглашения об урегулировании конфликта стало известно, что было принято решение об отводе силовиков из центра Киева.

Ранее другой бывший охранник Януковича Олесь Шаран выступил в суде по делу экс-президента как свидетель стороны обвинения. Он рассказал, что самолет гаранта угрожали сбить.

