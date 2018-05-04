ДТП в Днепре: появилось видео с "летящей" фурой

Грузовик с металлическими трубами на полной скорости в лоб протаранил микроавтобус Renault, после чего влетел в паркову у АТБ.

От мощного удара прицеп микроавтобуса оторвало скриншот из видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент масштабного ДТП с фурой в Днепре.

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Как видно на записи, грузовик с металлическими трубами мчится на большой скорости, вылетает на встречную полосу, лоб в лоб врезается в микроавтобус Renault с прицепом и сносит авто. От мощного удара прицеп отлетел от машины.

Во время столкновения страдает еще одна машина, после чего фура таранит десяток машин на парковке возле супермаркета АТБ по улице Космической.

Момент аварии с фурой в Днепре 0:00 / 01:32

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В результате аварии повреждения получили 13 автомобилей. В одной из машин погиб человек. На данный момент сообщается о шести пострадавших, которым уже оказана медицинская помощь.

Причина ДТП выясняется. В полиции предполагают, что у грузовика отказали тормоза.

Последствия ДТП с фурой в Днепре 0:00 / 00:20

Напомним, 4 мая утром в Днепре фура, груженная металлом, смела парковку возле супермаркета, в следствии чего один человек погиб.