ДТП в Днепре: появилось видео с "летящей" фурой
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент масштабного ДТП с фурой в Днепре.
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Как видно на записи, грузовик с металлическими трубами мчится на большой скорости, вылетает на встречную полосу, лоб в лоб врезается в микроавтобус Renault с прицепом и сносит авто. От мощного удара прицеп отлетел от машины.
Во время столкновения страдает еще одна машина, после чего фура таранит десяток машин на парковке возле супермаркета АТБ по улице Космической.
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В результате аварии повреждения получили 13 автомобилей. В одной из машин погиб человек. На данный момент сообщается о шести пострадавших, которым уже оказана медицинская помощь.
Причина ДТП выясняется. В полиции предполагают, что у грузовика отказали тормоза.
Напомним, 4 мая утром в Днепре фура, груженная металлом, смела парковку возле супермаркета, в следствии чего один человек погиб.
Вес большой..
Убирать надо фуры с города.
На проспекте Кирова на прошлой(?) неделе у пустой фуры отказали тормоза.В столб въехал.Остановился
перед перекрестом. Но там была пустая фура.