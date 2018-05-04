Переключиться на мобильную версию

ДТП в Днепре: появилось видео с "летящей" фурой

Комментариев: 16
Грузовик с металлическими трубами на полной скорости в лоб протаранил микроавтобус Renault, после чего влетел в паркову у АТБ.
От мощного удара прицеп микроавтобуса оторвало
От мощного удара прицеп микроавтобуса оторвало
скриншот из видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент масштабного ДТП с фурой в Днепре.

Читай также: На Волыни 13-летний подросток на BMW сбил пешехода: пострадавший остался без ноги

Как видно на записи, грузовик с металлическими трубами мчится на большой скорости, вылетает на встречную полосу, лоб в лоб врезается в микроавтобус Renault с прицепом и сносит авто. От мощного удара прицеп отлетел от машины.

Во время столкновения страдает еще одна машина, после чего фура таранит десяток машин на парковке возле супермаркета АТБ по улице Космической.

Момент аварии с фурой в Днепре
0:00 / 01:32

Смотри также: В Киеве в ДТП с фурой погиб мотоциклист

В результате аварии повреждения получили 13 автомобилей. В одной из машин погиб человек. На данный момент сообщается о шести пострадавших, которым уже оказана медицинская помощь.

Причина ДТП выясняется. В полиции предполагают, что у грузовика отказали тормоза.

Последствия ДТП с фурой в Днепре
0:00 / 00:20

Напомним, 4 мая утром в Днепре фура, груженная металлом, смела парковку возле супермаркета, в следствии чего один человек погиб. 

Поделись:
Теги: Днепр, фура, ДТП, парковка, АТБ, автомобили, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
Avis_rara    04.05.2018, 15:16
Оценка:  0
Avis_rara
Зверніть увагу на водія катка (відео), аварія-побиті машини, а він собі спокійно асфальт закатує )))
Sanya2402    04.05.2018, 15:11
Оценка:  +1
Sanya2402
Мужик на асфольтоукладчике, как ни в чем не бывало продолжил катать и ложить асфальт)))
a_kisil    04.05.2018, 14:55
Оценка:  +1
a_kisil
он летел вниз по крутому затяжному спуску, коробкой затормозить у него шансов не было, другой вопрос техническое состояние автомобиля...
Dnepr_Dnepr    04.05.2018, 14:53
Оценка:  +2
Dnepr_Dnepr
причина всегда одна и та же. нечего фурам делать в городе, особенно на таких улицах как Рабочая, Космическая. Это не первый случай. В последние 10 лет заметил резкое падение культуры вождения длинномеров . По трассе вечно в левом ряду. Мигаешь, через один пропускают, подрезают, летают 100+ км
Конфузий    04.05.2018, 14:54
Оценка:  +2
Конфузий
Ну так дорожной полиции нет. Спасибо реформам!
Ser7    04.05.2018, 14:51
Оценка:  +4
Ser7
С горы катился.
Вес большой..
Убирать надо фуры с города.
Конфузий    04.05.2018, 14:53
Оценка:  +1
Конфузий
А как подвозить трубы для ремонта коммуникаций? На велосипеде?
Боцман-да!    04.05.2018, 15:05
Оценка:  0
Боцман-да!
На исправных машинам с водителями не даунами.
Estranged    04.05.2018, 14:46
Оценка:  +4
Estranged
Есть такие фуристы-пида**сы, которые летают по городу под 90.
Котяра76    04.05.2018, 14:41
Оценка:  +5
Котяра76
Не тормоза отказали а мозги у водителя фуры. Какого ты летишь груженый по городу?
Конфузий    04.05.2018, 14:46
Оценка:  +1
Конфузий
По видео похоже что катился с горы. На МКПП можно было бы движком тормозить, а на автомате не сложилось. Вот они - "блага цивилизации".
Ser7    04.05.2018, 14:54
Оценка:  +1
Ser7
Вес большой. Не помогло бы.

На проспекте Кирова на прошлой(?) неделе у пустой фуры отказали тормоза.В столб въехал.Остановился
перед перекрестом. Но там была пустая фура.
Galиna    04.05.2018, 14:39
Оценка:  +2
Galиna
Не дай Бог... Видно, что водитель фуры предпринимал попытку максимально избежать столкновение.Слегка уходит влево от белого а/м
Estranged    04.05.2018, 14:41
Оценка:  +1
Estranged
Медаль ему за отвагу и новую фуру!
Galиna    04.05.2018, 15:06
Оценка:  0
Galиna
Зачем ерничать? Беда у людей...
Боцман-да!    04.05.2018, 15:06
Оценка:  0
Боцман-да!
Предпринимать попытку - это ездить по графику на техосмотр, не перегружать фуру и не превышать скорость. А так он если и не убийца, то соучастник убийства точно.
Galиna    04.05.2018, 15:21
Оценка:  0
Galиna
Вы правы, конечно! Есть механики, инженера, директора, кто там еще, кто выпускает водителя в рейс? К тому же я не столько о нем, сколько о ситуации вообще.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь