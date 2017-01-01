Лето в Украине обещают сухое и жаркое
Временами температура воздуха будет подниматься выше нормы.
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует на летний период засушливую погоду.
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Об этом на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают Українські Новини.
“Количество осадков ожидается ниже нормы“, - сказал Кульбида.
Также он отметил, что температура воздуха в июне-августе ожидается выше нормы.
Стоит отметить, что в указанный период будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщалось 3 мая, пожар охватил 20 га леса возле полигона ВСУ под Черниговом.