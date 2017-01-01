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Лето в Украине обещают сухое и жаркое

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Временами температура воздуха будет подниматься выше нормы.
По прогнозам синоптиков, осадков будет очень мало
По прогнозам синоптиков, осадков будет очень мало
unian.net

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует на летний период засушливую погоду.

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Об этом на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают Українські Новини.

“Количество осадков ожидается ниже нормы“, - сказал Кульбида.

Также он отметил, что температура воздуха в июне-августе ожидается выше нормы.

Стоит отметить, что в указанный период будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщалось 3 мая, пожар охватил 20 га леса возле полигона ВСУ под Черниговом.

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Теги: прогноз погоды, лето, погода, температура, Украина
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