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Рубана оставили под арестом

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
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Судья огласил только резолютивную часть решения, его полный текст будет обнародован 8 мая.
Суд удовлетворил ходатайство обвинения для Рубана
Суд удовлетворил ходатайство обвинения для Рубана
Украинская правда

Руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану продлили арест на два месяца. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 4 мая.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения. Решение может быть обжаловано в пятидневный срок. Судья огласил только резолютивную часть решения, его полный текст будет обнародован 8 мая.

Как сообщил после заседания прокурор военной прокуратуры Александр Ванник, Рубан как и народный депутат Надежда Савченко не дают показаний следствию.

“Савченко и Рубан пока не дают показаний, ссылаясь на 63 статью Конституции“, - сказал он.

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Адвокат Рубана Виталий Погосян отметил, что давать или не давать показания следствию, - это не обязанность, а право подозреваемого. Он также обратил внимание на то, что свои показания Рубан дал в суде, когда ему избирали меру пресечения.

По словам защитника, возможно, ознакомившись с материалами производства, Рубан примет решение дать полные показания.

Напомним,  Рубана задержали в марте на КПВВ в зоне АТО с арсеналом оружия, которое по версии следствие он планировал использовать для терактов в Киеве.

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Теги: теракт, суд, арест, Рубан, Савченко
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