Рубана оставили под арестом

Судья огласил только резолютивную часть решения, его полный текст будет обнародован 8 мая.

Руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану продлили арест на два месяца. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 4 мая.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения. Решение может быть обжаловано в пятидневный срок. Судья огласил только резолютивную часть решения, его полный текст будет обнародован 8 мая.

Как сообщил после заседания прокурор военной прокуратуры Александр Ванник, Рубан как и народный депутат Надежда Савченко не дают показаний следствию.

“Савченко и Рубан пока не дают показаний, ссылаясь на 63 статью Конституции“, - сказал он.

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Адвокат Рубана Виталий Погосян отметил, что давать или не давать показания следствию, - это не обязанность, а право подозреваемого. Он также обратил внимание на то, что свои показания Рубан дал в суде, когда ему избирали меру пресечения.

По словам защитника, возможно, ознакомившись с материалами производства, Рубан примет решение дать полные показания.

Напомним, Рубана задержали в марте на КПВВ в зоне АТО с арсеналом оружия, которое по версии следствие он планировал использовать для терактов в Киеве.