В Херсоне "оборотни в погонах" отбирали у людей квартиры

Работники полиции фабриковали уголовные дела, задерживали граждан, а потом под пытками заставляли подписывать документы на отчуждение недвижимости.

В Херсоне задержаны работники полиции, промышлявшие незаконным завладением недвижимостью граждан.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что организовали незаконный бизнес два сотрудника полиции. В качестве жертв выбирали граждан, имеющих алкогольную или наркозависимость.

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Оперативники СБУ задокументировали, как работники полиции организовывали искусственное уголовное преследование граждан под надуманными предлогами. Для регистрации сфабрикованных производств они подбрасывали потерпевшим запрещенные к свободному обороту вещи и фальсифицировали показания через подставных свидетелей.

Чтобы жертва подписала документы на отчуждение недвижимости, злоумышленники подвергали их жестком физическому воздействию. В частности, они вывозили пострадавших в отдаленные районы города, где насильно удерживали, подвергали пыткам и избиениям.

После получения “согласия“ остальные члены группы, используя поддельные документы и связи в органах местного самоуправления, решали все технические вопросы, связанные с выпиской из квартир законных владельцев жилья, в том числе несовершеннолетних детей, а также с регистрацией “новых владельцев“.

У аферистов были поддельные печати и штампы facebook.com/SecurSerUkraine

Затем третий активный участник группировки - риэлтор - оформлял необходимые документы для перерегистрации имущества и дальнейшей его перепродажи.

Сотрудники спецслужбы задержали риэлтора в областном центре во время переоформления пакета документов на очередную квартиру.

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При обысках по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы на недвижимость, материалы уголовных производств относительно жертв, несколько десятков паспортов граждан Украины с признаками подделки, а также поддельные печати государственных органов.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности сотрудников полиции и других соучастников сделки.

Как сообщалось, в 2017 году в Одессе полицейские ограбили инкассаторов.