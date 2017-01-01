Переключиться на мобильную версию

Штаб ООС показал последствия обстрела боевиками жилого района Майорска

Комментариев: 0
В результате обстрела в жилых многоэтажках выбило окна и были повреждены крыши зданий.
Боевики обстреляли населенный пункт из 120-мм минометов
Боевики обстреляли населенный пункт из 120-мм минометов
facebook.com/pressjfo.news

В штабе Операции объединенных сил показали последствия обстрела пророссийскими боевиками населенного пункта Майорск.

Соответствующие фото были опубликованы в Facebook.

Читай также: В РФ открыли очередные уголовные дела по событиям в Украине

“В результате обстрела повреждены крыши и окна многоэтажек. В частности, зафиксированы попадания мин в жилые дома мирных жителей, проживающих по улице Майорской..., а также близлежащие приусадебные участки“, - отметили в штабе.

Отмечается, что при обстреле из 120-мм минометов никто из мирных жителей не пострадал. 

Штаб также проинформировал мониторинговую миссию ОБСЕ о факте обстрела, подчеркнув, что действия боевиков говорят о пренебрежении всех норм международного гуманитарного права, а также несут населению угрозу жизни и значительный материальный ущерб. 

Напомним, 4 мая в штабе ООС заявили, что за прошедшие сутки боевики осуществили 21 обстрел позиций украинских войск. Потерь среди ВСУ нет.

Ранее, 3 мая, СММ ОБСЕ на Донбассе констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Поделись:
Теги: Донбасс, война, боевики, ООС, Майорск, обстрел, мирные жители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь