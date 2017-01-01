Штаб ООС показал последствия обстрела боевиками жилого района Майорска

В результате обстрела в жилых многоэтажках выбило окна и были повреждены крыши зданий.

В штабе Операции объединенных сил показали последствия обстрела пророссийскими боевиками населенного пункта Майорск.

Соответствующие фото были опубликованы в Facebook.

Читай также: В РФ открыли очередные уголовные дела по событиям в Украине

“В результате обстрела повреждены крыши и окна многоэтажек. В частности, зафиксированы попадания мин в жилые дома мирных жителей, проживающих по улице Майорской..., а также близлежащие приусадебные участки“, - отметили в штабе.

Отмечается, что при обстреле из 120-мм минометов никто из мирных жителей не пострадал.

Штаб также проинформировал мониторинговую миссию ОБСЕ о факте обстрела, подчеркнув, что действия боевиков говорят о пренебрежении всех норм международного гуманитарного права, а также несут населению угрозу жизни и значительный материальный ущерб.

Напомним, 4 мая в штабе ООС заявили, что за прошедшие сутки боевики осуществили 21 обстрел позиций украинских войск. Потерь среди ВСУ нет.

Ранее, 3 мая, СММ ОБСЕ на Донбассе констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом.