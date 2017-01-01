В Харькове будут судить няню за пытки ребенка с ДЦП

Прокуратура переквалифицировала подозрение с легких телесных повреждений на пытки, после собранных доказательств.

В Харькове прокуратура направила обвинительный акт в Дзержинский райсуд в отношении 46-летней няни, которая систематически избивала 14-летнюю девочку с детским церебральным параличом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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“Женщине сообщено о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч.1 ст. 125 УК Украины) малолетнему ребенку. Однако во время следствия собраны доказательства, которые дали основания для изменения подозрения - действия женщины переквалифицировали по ч.1 ст. 127 УК Украины (пытки)“, - сказано в сообщении.

В марте в полицию обратилась мать девочки - инвалида и сообщила, что на теле дочери присутствуют синяки и многочисленные повреждения. Она заявила, что в квартире установила видеорегистратор, который вскоре зафиксировал, как няня избивала ребенка.

Няня избила девочку с ДЦП 0:00 / 01:46

Напомним, 15 марта в Харькове полиция задержала няню за издевательства над ребенком-инвалидом.

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