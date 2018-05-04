Аваков прокомментировал выдворение россиян с георгиевскими ленточками

"Не уважаете наши законы - путешествуйте в другие страны". Аваков поддержал пограничников, не впустивших в Украину россиян с запрещенной символикой.

В пятницу, 4 мая, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал ситуацию, когда пограничники запретили паре россиян с георгиевскими ленточками въезд в Украину. Глава МВД сказал, что в Украине рады всем, кроме нарушителей государственной границы. Об этом сообщила ТСН.

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Также Аваков заявил, что для того, чтобы попасть в Украину, иностранцы должны уважать законы страны. Это касается и россиян, которые отказались снять георгиевские ленточки в аэропорту Борисполь.

“Нет уважения к нашим законам и к нашим правилам - путешествуйте другими странами. Это касается всех граждан, не только России. У нас суверенное государство, которое имеет свое законодательство. Мы всем рады, кроме нарушителей государственной границы“, - подчеркнул он.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал пояснил, что россиян бы пропустили, если бы те отказались от запрещенной символики.

“Вы понимаете, что в Украине действует Закон о декоммунизации, у нас коммунистическая символика запрещена. Если бы они сняли георгиевские ленточки, они бы продолжили свое движение. Они отказались, еще и вели себя агрессивно“, - сказал он.

Напомним, в четверг, 3 мая в аэропорту Борисполь пограничники запретили въезд в Украину двоим россиянам - мужчине и женщине, на багаже которых были георгиевские ленточки.