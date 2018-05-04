Адвокат чеченцев: В конфликте виноват Найем, это самопиар

При этом защита граждан чеченской национальности предложила нардепу деньги в качестве компенсации.

Ответственность за начало конфликта на дороге в центре Киева 30 апреля, по мнению адвоката Олега Ищенко, лежит на пострадавшем депутате Мустафе Найеме.

Об этом он сказал на брифинге с представителем чеченской диаспоры в Украине, передает УП.

Адвокат признал, что автомобиль Гелендваген ехал в левом ряду, но поехал прямо в нарушение правил.

“Ребята поступили не очень хорошо, мы не отбеливаем их. Это не совсем красиво, но обычно пропускают“, - заявил Ищенко.

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“Найем перегородил дорогу этому автомобилю, “поджал“ его. Не понятно, зачем Мустафа это сделал, ситуация этого не требовала. Ему достаточно было просто проехать прямо - и этот автомобиль влез бы за ним, и ситуация была бы исчерпана... Мне не понятно, на что рассчитывал человек, когда перегородил дорогу другому автомобилю и вышел выяснять отношения“, - сказал отметил адвокат чеченцев.

Он заявил, что есть еще часть видео, которая пока не демонстрировалась, она доказывает, что конфликт “не так развивался, как это освещается в прессе“.

“Найем начал открывать дверь в соседний автомобиль, выяснять отношения, извлекать оттуда человека“, - рассказал Ищенко.

“Есть такое видео, на котором видно, что именно он первым подходит к двери водителя автомобиля Гелендваген, и именно он начинает выяснять отношения, лезет в этот автомобиль“, - заявил он.

По мнению Ищенко, “и лексика, которая была использована, она не оставляла выбора“.

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Адвокат подчеркнул: “Мы не говорим, что то, что произошло, украшает трех молодых ребят. Они не правы, приняв участие в этом конфликте и нанеся человеку телесные повреждения. Но мы считаем, что человек (Найем) не должен был создавать этот конфликт и разжигать его в дальнейшем“.

По его мнению, конфликт исчерпан, задержанным сообщили о подозрении - хотя и не взяли под стражу.

“Если нужно погасить убытки какие-то - пусть нам скажут, мы их с удовольствием погасим. Если нужно какие-то другие моменты осуществить в отношении потерпевшего - в этом нет никаких проблем“, - заявил адвокат.

По мнению Ищенко, “и лексика, которая была использована, она не оставляла выбора“ скриншот

По мнению адвоката, ситуацию теперь используют “для самопиара и нагнетания истерии“.

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“Но нас беспокоит то, что вокруг этой, в общем бытовой, ситуации нагнетается самим народным депутатом истерия, которая никак не способствует установлению истины по делу и поэтому, чтобы стороны примирить“, - добавил он.

Ищенко также прокомментировал информацию об угрозах депутату: “Если такие угрозы поступают, пусть Мустафа нам об этом скажет. Мы сами заинтересованы в том, чтобы угрозы ни при каких обстоятельствах не поступали“.

“Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был исчерпан. Нам не нужны инсинуации относительно угроз. Мы считаем, что сведения о них надуманные“, - заявил он.

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Напомним, 1 мая пресс-секретарь прокуратуры Киева сообщила, что мужчина, который причинил Найему телесные повреждения, покинул территорию Украины через два часа после инцидента.

После, Шевченковское райуправление полиции Киева объявило в розыск Магомеда-Амина Саитова.

Позднее, 2 мая, народный депутат Антон Геращенко рассказал, как бежал нападавший на депутата Магомед-Амин Саитов и заявил, что он в скором времени будет объявлен в международный розыск.