Появилось видео стрельбы в Никополольском горсовете

Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.

В Сети опубликовали видео потасовки и стрельбы на сессии Никопольского городского совета в пятницу, 4 мая.

На записи видно, как депутат Александр Рыбаков произвел два выстрела из пистолета, после того как ему на голову вылели кефир. До этого, мэра Андрея Фисака активисты из Правого Сектора облили зеленкой.

Кадры стрельбы на сессии горсовета Никополя 0:00 / 01:50

Также есть видео с другого ракурса, на котором стрельбу не столько видно, сколько слышно, зато можно понять, как развивалась ситуация:

Потасовка и стрельба на сессии горсовета Никополя 0:00 / 07:26

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Также полиция открыла уголовное дело по факту группового нарушения общественного порядка и хулиганских действий на сессии городского совета.

“4 мая примерно в 10.15 во время внеочередной сессии Никопольского городского совета между депутатами и активистами возникла потасовка, в результате которой один из мужчин произвел несколько выстрелов вверх из оружия. Никто из присутствующих не пострадал“, - сообщили в полиции Днепропетровской области.

Напомним, 4 мая в Никополе, в здании горсовета во время сессии произошла драка между Правым Сектором и депутатами, во время которой один из депутатов применил оружие.