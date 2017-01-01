В Берегово загорелось авто с женщиной и ребенком

Дикость - ни один проезжавший мимо мужчина не остановился и не помог погасить огонь.

Очевидцы снимают видео, а не бегут на помощь скриншот с видео

В городе Берегово Закарпатской области на оживленном перекрестке днем, 4 мая, загорелся автомобиль. За рулем была женщина, в салоне авто - ее ребенок.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Машина, которой управляла женщина, остановилась перед светофором и в этот момент из-под капота повалил дым. Водитель успела вывести из салона ребенка, который ехал на переднем сиденье.

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“Сегодня на центральном светофоре произошло самовозгорание авто. К счастью, никто не пострадал. Благодарны за оперативную и профессиональную работу нашим спасателям“, — написал на своей странице в Facebook городской голова Берегово Золтан Бабяк.

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что спасатели приехали на место происшествия быстро, но до этого никто из свидетелей ЧП не помог женщине загасить возгорание.

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