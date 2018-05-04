Националисты в Киеве поймали бразильского боевика

Националисты привели Рафаэля Лусварги в главное управление СБУ. Это наемник, которого в Украине судили за терроризм.

Националисты из С14, Национального корпуса и партии Традиция и порядок словили в Киеве на территории посольства Бразилии боевика ЛНР Рафаэля Лусварги.

Об этом в Facebook сообщает лидер С14 Евгений Карась.

Националисты пришли искать боевика в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП, однако его там не оказалось.

После общения с представителями монастыря, активисты потребовали показать предоставленную священниками комнату боевика, однако те отказались, заявив, что боевик находится в посольстве Бразилии.

Священники знали о прошлом бразильца facebook.com/yevgen.karas

Прибыв на место, националисты поймали бразильца и отправились с ним к главному управлению СБУ, которое находится по улице Владимирской.

Националисты заявляют что не били бразильца t.me/C14_news

Лусварги якобы попросил прощения t.me/C14_news

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Активисты требуют от СБУ вернуть Лусварги в СИЗО, которого отпустили на время рассмотрения дела.

С14 в монастыре поймали бразильского боевика ЛНР Рафаэля... 0:00 / 09:49

Националисты отметили, что Лусварги “на коленях извинился перед украинским народом и попросился обратно в СИЗО“.

Обновление

Telegram-канал С14 сообщает, что к активистам вышли представители СБУ.

“Забирают с собой. Говорят ерунду о какой-то ошибке и что виновные будут наказаны“, - говорится в сообщении.

К активистам вышли представители СБУ t.me/C14_news

Лусваргі забирає СБУ, обіцяють провести слідчі дії, з'ясувати, що він робив у Києві pic.twitter.com/X691uFwhfx — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) 4 мая 2018 г.

Активисты отмечают, что не допустят, чтобы боевик “разгуливал по Киеву на свободе“ и пообещали являться на каждое судебное заседание по Лусварги.

Напомним, 3 мая в СМИ сообщили, что Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне ЛНР, оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре в Киеве.

Ранее, в январе 2017 Лусварги был осужден до 13 лет тюрьмы. Однако в августе 2017 года приговор отменили и назначили рассмотрение дела. Бразильцу продлили меру пресечения, и он остался под стражей в Киевском следственном изоляторе.

В СИЗО Лусварги начал интересоваться православием, потому оказался в монастыре, чтобы стать монахом. Отец Самсоном, сообщил, в монастыре знают об обвинении относительно бразильца, однако заверил, что у того с собой есть документы, подтверждающие законность пребывания на свободе.