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Националисты в Киеве поймали бразильского боевика

Комментариев: 6
Националисты привели Рафаэля Лусварги в главное управление СБУ. Это наемник, которого в Украине судили за терроризм.
Активисты С14 ведут Рафаэля Лусварги в СБУ
Активисты С14 ведут Рафаэля Лусварги в СБУ
t.me/C14_news

Националисты из С14, Национального корпуса и партии Традиция и порядок словили в Киеве на территории посольства Бразилии боевика ЛНР Рафаэля Лусварги.

Об этом в Facebook сообщает лидер С14 Евгений Карась.

Националисты пришли искать боевика в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП, однако его там не оказалось.

После общения с представителями монастыря, активисты потребовали показать предоставленную священниками комнату боевика, однако те отказались, заявив, что боевик находится в посольстве Бразилии.

Священники знали о прошлом бразильца
Священники знали о прошлом бразильца
facebook.com/yevgen.karas

Прибыв на место, националисты поймали бразильца и отправились с ним к главному управлению СБУ, которое находится по улице Владимирской.

Националисты заявляют что не били бразильца
Националисты заявляют что не били бразильца
t.me/C14_news
Лусварги якобы попросил прощения
Лусварги якобы попросил прощения
t.me/C14_news
t.me/C14_news

Активисты требуют от СБУ вернуть Лусварги в СИЗО, которого отпустили на время рассмотрения дела.

С14 в монастыре поймали бразильского боевика ЛНР Рафаэля...
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Националисты отметили, что Лусварги “на коленях извинился перед украинским народом и попросился обратно в СИЗО“.

Обновление

Telegram-канал С14 сообщает, что к активистам вышли представители СБУ.

“Забирают с собой. Говорят ерунду о какой-то ошибке и что виновные будут наказаны“, - говорится в сообщении.

 

К активистам вышли представители СБУ
К активистам вышли представители СБУ
t.me/C14_news

Активисты отмечают, что не допустят, чтобы боевик “разгуливал по Киеву на свободе“ и пообещали являться на каждое судебное заседание по Лусварги.

Напомним, 3 мая в СМИ сообщили, что Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне ЛНР, оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре в Киеве.

Ранее, в январе 2017 Лусварги был осужден до 13 лет тюрьмы. Однако в августе 2017 года приговор отменили и назначили рассмотрение дела. Бразильцу продлили меру пресечения, и он остался под стражей в Киевском следственном изоляторе.

В СИЗО Лусварги начал интересоваться православием, потому оказался в монастыре, чтобы стать монахом. Отец Самсоном, сообщил, в монастыре знают об обвинении относительно бразильца, однако заверил, что у того с собой есть документы, подтверждающие законность пребывания на свободе.

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Теги: Киев, C14, боевик, ЛНР, бразилец, Рафаэль Лусварги, СБУ, Свято-Покровский монастырь, УМП МП
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Комментариев (6)
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Ivanez    04.05.2018, 18:41
Оценка:  0
Ivanez
Молодцы пацаны. Только Утром такой вопрос задавал к комментариях. Что он здесь делает до сих пор?
katena_cherry    04.05.2018, 18:39
Оценка:  0
katena_cherry
дело в том что в стране дурачков и деМУДАКОнизации есть еще такое правило в крови у чинушь.если ты инострнец то ты не виновен по определению.Убей миллион украинцев-тебя в худшем случае посадят на 15 суток.а потом купят билет и посадят в самолет домой
Afon52    04.05.2018, 18:31
Оценка:  0
Afon52
В умовах бездіяльності СБУ та інших "органів", які повинні забезпечувати порядок в країні, залишається сподіватись на патріотів, яких електорат називає націоналістами навіть на замислюючись над цим терміном.
Yairik    04.05.2018, 18:19
Оценка:  +2
Yairik
Я не можу ніяк зрозуміти логіку націоналістів. Навіщо ви йому рятуєте життя, віддаючи в СБУ чи в поліцію -- це все рівно, що відпустити на волю. З ворогами України треба діяти і відповідати на їхній же мові. Інколи здається, що націоналісти хочуть популярності і влади, а не очищення України.
Afon52    04.05.2018, 18:32
Оценка:  -2
Afon52
а хто тоді хочу очищення?! - компартія, БПП, опоблок. ... етс?
andan    04.05.2018, 18:03
Оценка:  +8
andan
Бразилец уже и сам не рад, что оказался на свободе.
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