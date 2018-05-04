"Евробляхи": Южанина назвала препятствие для их легализации

Власти заявляют о намерении защитить внутренний рынок, прежде чем растаможить авто на еврономерах .

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Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает возможным обсуждать с активистами законопроект о механизме легализации уже завезенных в страну автомобилей с еврономерами и реформирования таможенных правил для ввоза таких авто только после того, как будет согласован вопрос о защите отечественного рынка.

Об этом она заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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“Мы заигрались, когда начали говорить только о необходимости решить проблему и растаможить “евробляхи“. Помимо этого, нужно ответить еще на два вопроса: а сможем ли мы позволить себе такое растаможивание в будущем, и как будем защищать собственный рынок? Когда я увидела, что все крутятся вокруг одного вопроса – как растаможить, то предложила активистам говорить о первых двух частях только после согласования третьего вопроса“, – сказала Южанина.

По ее словам, если не будет достигнут консенсус в отношении защиты украинского рынка, договоренности относительно механизма легализации авто с иностранными номерами и дальнейших изменений таможенных правил для ввоза подержанных автомобилей из других стран не имеют смысла.

Напомним, Владимир Гройсман пообещал разобраться с евробляхами за месяц, если Верховная Рада делегирует ему такие полномочия.

3 апреля под Верховной Радой провели митинг владельцы машин на еврономерах.