Антисемитизм в Правом секторе: полиция завела дело

Лидер Правого сектора в Одессе призвала очистить Украину от "жидов", а потом попыталась оправдаться - мол, она не имела в виду евреев. Полиция начала уголовное производство.

Полиция открыла уголовное производство по факту антисемитских высказываний лидера одесской ячейки Правого сектора Татьяны Сойкиной.

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Об этом в пятницу, 4 мая, сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Напомним, во время марша националистов 2 мая Сойкина заявила: “Мы верим, мы уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии“.

Эти слова в полиции квалифицировали по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан по национальным, расовым и религиозным признакам) Уголовного кодекса.

Представитель Правого сектора против жидов 0:00 / 00:20

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В свою очередь, после скандала в СМИ и резкой реакции со стороны еврейской общины Сойкина написала на своей странице в Facebook, что эту фразу неверно истолковали. Она попросила прощения у тех, кого фраза обидела, подчеркнув, что не имела в виду евреев, а обвинения в антисемитизме назвала абсурдом.

“Мы четко различаем понятия “евреи“ и “жиды“. Первые – представители дружественной нации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые – те, кто относится к олигархическим кланам и, руководствуясь своими меркантильными интересами, грабит и уничтожает Украину“, - заявила лидер ПС в Одессе.

Оправдания Сойкиной после скандальной речи facebook.com/psodesa

Евреев эти извинения, однако, не удовлетворили. Пресс-секретарь общины Хабад в Одессе сообщил, что помимо полиции по факту антисемитских заявлений Одесская еврейская община обратилась с заявлением в прокуратуру и СБУ. Он также поприветствовал открытие полицией уголовного производства.

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