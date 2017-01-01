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В Мариуполе полицейские попали в ДТП: трое пострадавших

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В аварии разбились авто Renault Duster и Skoda Octavia.
Обстоятельства происшествия выясняются
Обстоятельства происшествия выясняются
korrespondent.net

В Центральном районе Мариуполя вечером в четверг, 3 мая, произошло столкновение служебного автомобиля Renault Duster под управлением 22-летнего полицейского с автомобилем Skoda Octavia под управлением 39-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Отмечается, что в служебном автомобиле вместе с водителем находились еще два сотрудника патрульной полиции. В результате столкновения все трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного преступления по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и пешехода.

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Теги: ДТП, авария, Донецкая область, Мариуполь, пострадавшие, полицейские, патрульная полиция
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