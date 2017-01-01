В Сумах мужчину арестовали на полгода за убийство собаки
Заречный районный суд города Сумы приговорил местного жителя к шести месяцам ареста за убийство бездомной собаки.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
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“Вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина С., который обвиняется в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины), и ему назначено наказание в виде ареста сроком 6 месяцев“, - говорится в сообщении.
В марте прошлого года в Сумах в присутствии посторонних лиц, не реагируя на их замечания, обвиняемый нанес многочисленные колото-резаные ранения ножом бездомной собаке. Животное скончалось в ветеринарной клинике.
Согласно обвинительному акту, подсудимый сначала “искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления“, но в ходе судебного рассмотрения дела свою вину он уже не признавал.
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Отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что обвиняемый был ранее судим, в том числе за насильственные преступления. Суд также взыскал с осужденного 1 тыс. гривен.
Как сообщалось 12 марта в Сумской области расстреляли 20 бродячих собак.
Также в феврале в разных районах города Сумы жители начали находить мертвых животных с подозрением на отравление неизвестным ядом.