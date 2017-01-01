Разбой со стрельбой в Броварах: жертва и полицейский ранены

Мужчину ограбили на большую сумму денег и подстрелили в ногу. Полицейский попытался вмешаться и был ранен.

В городе Бровары, под Киевом, группа неизвестных в масках совершила разбойное нападение на водителя автомобиля Toyota и открыто ограбила его на большую сумму наличными. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает сайт полиции.

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Неподалеку находился оперативник, который пытался самостоятельно пресечь действия преступников.

События разворачивались следующим образом. В Броварах, около 16 часов, возле одного из банковских отделений, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с припаркованным авто Toyota.

Чтобы выяснить, что случилось, водитель Toyota вышел из машины. В этот момент из другого авто к нему подбежал неизвестный в маске, выстрелил ему в ногу и похитил из салона автомобиля сумку с деньгами. Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу и был госпитализирован.

Отмечается, что злоумышленник был не один – в машине его ждали сообщники Чтобы пресечь правонарушение, работник полиции мгновенно отреагировал и попытался остановить нападающего. Однако полицейский получил телесные повреждения, и ворам удалось скрыться.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Напомним, 24 апреля в Киеве грабители напали на уличного саксофониста: они избили жертву и проломили мужчине череп.