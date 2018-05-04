Рабинович соврал об украинской делегации в Кнессете - журналист

Василий Крутчак побывал Кнессете, где журналисту рассказали, что никакой делегации, о которой говорил нардеп Вадим Рабинович, здесь не было.

Мифическая “большая делегация партии За життя, которая по словам нардепа Вадима Рабиновича вела в понедельник-вторник нынешней недели переговоры в израильском парламенте, не появлялась в здании Кнессета.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке журналист и блогер Василий Крутчак, выложив в подтверждение своих слов видео из здания Кнессета, передают Украинские новости.

“Первым делом поймал Вадима Рабиновича на мелкой и циничной лжи. Рабинович понимает всю фейковость своей политической деятельности. И для того, чтобы хоть как-то подчеркнуть свою значимость, Вадим вынужден прибегать ко лжи“, - написал журналист.

Также Василий Крутчак обратил внимание, что Вадим Рабинович рассказывая о “большой делегации украинской партии“ вынужден снимать себя на камеру телефона на фоне Кнессета самостоятельно.

“В такой большой делегации не нашлось хотя бы одного человека, который бы его нормально снял на видео? И чтобы в кадр попала та большая делегация “За життя“, - удивляется автор поста.

Ранее Вадим Рабинович на своем Фейсбук опубликовал селфи на фоне израильского Кнессета, заявив, что приехал в Израиль в составе большой украинской делегации из членов партии “За життя“. “Начинается первый день визита большой делегации партии “За життя“ в Израиль. Начинаем мы это с Кнессета. Вот перед нами израильский Кнессет – сейчас мы с ними немножко встретимся. У нас большие планы сегодня – встреча с 9 министрами, диаспорой…“, - заявил он.