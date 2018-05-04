Сепаратисты применяют лазерное оружие - Аваков

Лазерное оружие используют против пограничников и бойцов Нацгвардии, сообщил министр внутренних дел Украины.

Министр МВД заявил, что российские войска на Донбассе используют лазерное оружие против украинских пограничников и бойцов Нацгвардии

Россия применяет против украинских пограничников лазерное оружие на востоке Украины. Такое заявление в пятницу, 4 мая, после посещения раненых пограничников в госпитале Госпогранслужбы сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет Гордон.

По его словам, украинские силовики пока не до конца понимают, какое конкретно оружие применяется.

"Сегодня мы приветствуем двух бойцов, которым я вручил госнаграды по поручению президента. Обращаю ваше внимание: один из них поражен новым оружием российских агрессоров - это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза. Для пограничников это особо актуально, так как они постоянно смотрят в приборы наблюдения. Это не первый, не второй и не третий случай. У нас были такие поражения в Госпогранслужбе и Нацгвардии. Поэтому мы сейчас вырабатываем специальные контрмеры, но констатируем, что, к сожалению, российский агрессор применяет к нам новое оружие", - сказал Аваков.

Министр МВД добавил, что такой лазерный луч поражает неожиданно.

"У нас уже есть соответствующая инструкция, мы будем ставить соответствующие фильтры, приборы, очки. Но люди не подготовлены. Поэтому такой лазерный луч поражает неожиданно. Лишить человека зрения - это варварская ситуация. Пограничник, как правило, выполняет мирную функцию", - заявил Аваков.

Ранее сообщалось, что один из пограничников вел наблюдение через оптический прибор и был ослеплен лучом лазера со стороны сепаратистов. В результате военный получил ожог сетчатки глаза.

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