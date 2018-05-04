Чеченская диаспора нашла вину Найема в конфликте

Причиной конфликта было не поведение парней на дороге, а то, что Найем преградил им путь и "начал выяснять отношения", заявил адвокат, который представляет интересы ВОО Диаспора чеченского народа.

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Представители диаспоры чеченского народа осудили действия участников конфликта с народным депутатом Украины от Блока Петра Порошенко Мустафой Найемом, но усматривают в этой ситуации и вину депутата. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает УНИАН.

Представитель Всеукраинской общественной организации Диаспора чеченского народа Салман Садаев отметил, что нападавшие “получат то, что они заслужили, - как по закону, так и от своих родственников, от родителей“.

В то же время он удивился поведению Найема, который “всячески старался раздуть этот конфликт“.

“Мало того, что он начал обострять этот конфликт, провоцировать его, кроме этого, он еще позволил себе словесные оскорбления. Народный депутат Мустафа Найем, афганец по национальности, обвиняет чеченцев, называя чеченцев Украины “чурками“, - отметил Садаев.

Также он обратился ко всем “лицам, заинтересованным в разжигании этого конфликта“

“Прекратите заниматься ксенофобией, прекратите заниматься разжиганием национальных и религиозных конфликтов в нашем обществе“, - сказал Садаев.

В свою очередь, представитель Диаспоры чеченского народа Баймурза Бакашев выразил мнение, что Найему “не надо было конфликтовать так“.

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“Пропустил бы ту машину“, - сказал он и добавил, что “вина есть и той, и этой стороны“.

Ранее адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО Диаспора чеченского народа, признал, что участники конфликта с Найемом были неправы, приняв участие в этом конфликте, и нанеся человеку телесные повреждения, но Найем не должен был провоцировать этот конфликт“, а создав этот конфликт, “нет смысла его в дальнейшем разжигать“. Он также выразил мнение, что причиной конфликта было не поведение парней на дороге, а то, что нардеп преградил им путь и “начал выяснять отношения“.

Напомним, 30 апреля несколько чеченцев избили Мустафу Найема в центре Киева в ходе конфликта на дороге.