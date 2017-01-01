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Условия по обмену пленными неприемлимы – Геращенко

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Очередное заседание гуманитарной подгруппы в Минске оказалось безрезультатным, утверждает Ирина Геращенко.
Ирина Геращенко возмущена позицией сепаратистов по обмену пленными
Ирина Геращенко возмущена позицией сепаратистов по обмену пленными
Александр Ильницкий для журнала Корреспондент

Сепаратисты ОРДЛО требуют передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев. Такое предложение украинская сторона считает неприемлимым.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в пятницу, 4 мая.

"Представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", – написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, украинская сторона вновь не получила ответ России на инициативу передать 23 заключенных в украинских тюрьмах россиян в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Геращенко отметила, что на заседании в пятницу украинская сторона сделала компромиссное предложение для освобождения пленных украинцев, но не уточнила в чем именно оно состоит.

"Если было бы желание с другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы", – заверила Геращенко и добаила, что в целом заседание гуманитарной подгруппы в Миснке в пятницу было безрезультатным.

Напомним, в конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный обмен пленными за время конфликта на Донбассе и первый за 15 месяцев. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 человека соответственно. В Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена.

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Теги: Украина, донбасс, Ирина Геращенко, сепаратисты, Геращенко, ДНР, ЛНР, Пленные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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