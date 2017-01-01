Условия по обмену пленными неприемлимы – Геращенко

Очередное заседание гуманитарной подгруппы в Минске оказалось безрезультатным, утверждает Ирина Геращенко.

Сепаратисты ОРДЛО требуют передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев. Такое предложение украинская сторона считает неприемлимым.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в пятницу, 4 мая.

"Представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", – написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, украинская сторона вновь не получила ответ России на инициативу передать 23 заключенных в украинских тюрьмах россиян в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Геращенко отметила, что на заседании в пятницу украинская сторона сделала компромиссное предложение для освобождения пленных украинцев, но не уточнила в чем именно оно состоит.

"Если было бы желание с другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы", – заверила Геращенко и добаила, что в целом заседание гуманитарной подгруппы в Миснке в пятницу было безрезультатным.

Напомним, в конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный обмен пленными за время конфликта на Донбассе и первый за 15 месяцев. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 человека соответственно. В Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена.

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