МИД направил России ноту из-за задержания судна

Украинские дипломаты расценивает инцидент с ЯМК-0041 как узурпацию. Они требуют освободить экипаж и судно.

Министерство иностранных дел Украины направило российским властям ноту протеста в связи с задержаннием в акватории Черного моря рыболовецкого судна ЯМК-0041 с припиской в Очакове.

Об этом сообщила спикер МИДа Марьяна Беца в пятницу, 4 мая.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ по выяснению всех обстоятельств задержания", – написала Беца в своем аккаунте в Twitter.

У зв'язку із затриманням українського риболовецького судна терміново надіслали ноту МЗС РФ щодо з'ясування всіх обставин затримання — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 мая 2018 г.

В кмментарии Интерфакс-Украина Беца отметила, что Украины расценивает этот инцидент как узурпацию и требует освободить экипаж и судно.

"Задержание Россией рыболовного судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", – сказала спикер МИДа.

Она добавила, что Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна и его экипажа вблизи Крымского побережья.

Беца отметила, что согласно резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.

"Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающих к Крыму, включая территориальное море, простирающееся на 12 морских миль от его побережья", – подчеркнула она.

Напомним, 4 мая российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный вылов камбалы. Утвержалось, что пятерых украинцев задержали "в исключительной экономической зоне России" неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

Ранее судно ЯМК-0041 неоднократно задерживался рыбинспекторами Украины за незаконный промысел осетровых.

Позже в Госпогранслужбе Украины обвинили в инциденте капитана ЯМК-0041. В ведомсте утверждают, что у судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у команды не было.

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