Порошенко осудил всплеск антисемитизма в Украине

Президент заверил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе.

Президент Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы будут решительно реагировать на попытки “протянуть в Украину“ нетерпимость и антисемитизм. Об этом он написал на своей странице в Facebook .

“Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украину - как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе“, - сказано в сообщении.

Президент заверил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной, пообещал он.

“Украина - не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства“, - считает Порошенко.

Ранее член партии Свобода, депутата горсовета Львова Марьяну Батюк уволили с должности замдиректора школы за хвалебный пост в Facebook об Адольфе Гитлере. Адвокаты говорят, что пост Батюк не писала, они намерены это доказать.

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Напомним, 2 мая в Одессе во время проведения правыми организациями “Марша украинского порядка“ руководитель Правого сектора в Одессе Татьяна Сойкина заявила, что в Украине “жидам“ не место. 4 мая полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.1 ст.161 (Нарушение расового, национального равноправия граждан) УК.