Переключиться на мобильную версию

Порошенко осудил всплеск антисемитизма в Украине

Комментариев: 2
Президент заверил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе.
Порошенко прокомментировал проявления антисемитизма в Украине
Порошенко прокомментировал проявления антисемитизма в Украине
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы будут решительно реагировать на попытки “протянуть в Украину“ нетерпимость и антисемитизм. Об этом он написал на своей странице в Facebook .

“Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украину - как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе“, - сказано в сообщении.

Президент заверил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной, пообещал он.

“Украина - не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства“, - считает Порошенко.

Ранее член партии Свобода, депутата горсовета Львова Марьяну Батюк уволили с должности замдиректора школы за хвалебный пост в Facebook об Адольфе Гитлере. Адвокаты говорят, что пост Батюк не писала, они намерены это доказать.

Читай также: У Авакова отвергли обвинения США в антисемитизме

Напомним, 2 мая в Одессе во время проведения правыми организациями “Марша украинского порядка“ руководитель Правого сектора в Одессе Татьяна Сойкина заявила, что в Украине “жидам“ не место. 4 мая полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.1 ст.161 (Нарушение расового, национального равноправия граждан) УК.

Поделись:
Теги: Порошенко, антисемитизм, евреи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
masszeer    04.05.2018, 21:34
Оценка:  0
masszeer
Согласен с этим пейсатым скоморохом.Пора сказать"остаточне прощавай"антисемитизму!
Эзоп    04.05.2018, 20:41
Оценка:  -1
Эзоп
Я украинец, но кто бы и как бы мне не нравился, я всегда помню, что Украина САМАЯ ТОЛЕРАНТНАЯ СТРАНА В МИРЕ! Мои предки никогда не делили людей по национальному признаку, для них всегда были люди или нелюди. честные и воры, патриоты и предатели. При этом национальность всегда была на последнем плане
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь