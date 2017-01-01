Богомолец: Врачи обвинили Минздрав в вредительстве и уничтожении медучреждений

По словам Богомолец, чиновники министерства решили под предлогом реорганизации и слияния с другой учреждением ликвидировать Государственное предприятие “Специализированная медико-санитарная часть №18 МОЗ Украины“.

Киевские врачи вышли на акцию протеста против целенаправленного уничтожения Министерством здравоохранения эффективных медицинских учреждений. Про этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, обнародовав соответствующие фото.

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“Врачи вышли на акцию протеста: Минздрав начал уничтожать медицинские учреждения, которые не только уже давно не получают государственного финансирования, но и работают на самооплате, приносят прибыль и платят в бюджет немалые средства. Так, чиновники министерства решили под предлогом реорганизации и слияния с другой учреждением ликвидировать Государственное предприятие “Специализированная медико-санитарная часть №18 МОЗ Украины“, которая находится в помещении, построенном для нее заводом Маяк“, - заявила Богомолец.

По ее словам, с 2003 года это ГП работает по хозрасчету, предоставляет современную квалифицированную медицинскую помощь более 300 предприятиям и организациям Киева, а также отчисляет в бюджет более чем 2 миллиона гривен.

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“По словам главного врача СМСЧ-18, то, что делает Минздрава - это не реформа, а целенаправленное уничтожение медицинских учреждений и вредительство на государственном уровне. Такие действия министерства прямо противоречат ст. 49 Конституции Украины, где говорится о том, что текущая сеть медицинских учреждений не может быть сокращена. Поэтому медики вышли на акцию протеста и обратились в Комитет ВР по вопросам здравоохранения за поддержкой. Они не только разделяют мое видение медреформы по европейскому образцу и поддерживают внедрение общеобязательного медицинского страхования, но и полностью готовы к внедрению “новой модели“ финансовых отношений, в которых они уже работают более 10 лет“, - рассказала руководительница профильного комитета Рады.

Она пообещала в ближайшее время инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании своего комитета и подготовить весь пакет документов в Минздрав и Кабмину с требованием прекратить уничтожение эффективных медицинских учреждений в Украине.

“К сожалению, сегодня МОЗ играет разрушительную роль в украинской медицине, не только дестабилизуесистему, а йблокуе внедрения медицинской реформы по европейскому образцу на основе обязательного государственного медицинского страхования и делает все, чтобы випхатимедикив с страны уволенному помещении Минздрав планирует разместить Национальную службу здоровья. Пожалуй, это очень символично - начинать работу по рейдерству“, - резюмировала Ольга Богомолец.