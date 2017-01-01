НАТО: На Донбассе 3-5 тысяч российских военных

Без значительной поддержки России сепаратистские "республики" не смогли бы выжить, считает Петр Павел.

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса работают от трех до пяти тысяч российских специалистов в так называемых "местных администрациях". Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел.

"Они (русские – ред.) сохраняют все важные позиции в военной структуре. Они также сохраняют важные посты в местной администрации, и, если прибегать к цифрам, согласно нашим источникам, в этих структурах работает примерно от трех до пяти тысяч российских специалистов", – сказал Павел.

По его словам, Россия существенно поддерживает сепаратистов военной техникой, тяжелым вооружением, боеприпасами и всеми материально-техническими ресурсами.

"В принципе, мы можем сказать, что без значительной поддержки России эти два региона не смогли бы выжить", – подчеркнул Петр Павел.

При этом он отметил, что "твердо верит" в мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

"Честно говоря, хотя это, вероятно, будет немного отличаться от того, что мы слышим на политическом уровне, я твердо верю в мирное урегулирование конфликта в Донбассе", – резюмировал генерал.

Ранее Петр Павел заявил, что в НАТО не укрепляли бы военное присутствие на восточном и южном фланге, если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину.

Ранее чешский генерал признал, что отношения НАТО и России значительно ухудшились и возобновление сотрудничества состоится только тогда, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом".

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