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На концерте в Киеве "зиговали" парни с нацистской символикой

Комментариев: 2
На концерте группы Топор Перуна "тусовались" как ультраправые националисты, так и откровенные неонацисты.
На концерте в Киеве "зиговали" парни с нацистской символикой
© zaborona.com
Фото 1/10
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
  • Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
На концерте в Киеве "зиговали" парни с нацистской символикой
Концерт в клубе Bingo в Киеве, 29 апреля 2018 года
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В Киеве прошел концерт группы Топор Перуна, на котором собрались ультраправые националисты и откровенные нацисты - со свастикой на теле, флагами и символикой Третьего Рейха и современных радикальных организаций.

Об этом пишет Zaborona.

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Такая “тусовка“ собралась 29 апреля в клубе Bingo. Еще до концерта подтянулась соответствующая публика, около 300 человек, преимущественно молодежь, но не только. Это при том, что билеты не из дешевых, вход стоил 500 гривен. У многих татуировки, самая популярная - два Х на икрах, символ движения straight edge, которое означает здоровый образ жизни, отказ от алкоголя и любых других химических препаратов.

“Есть люди с детьми, которые отказываются фотографироваться. Причина такова: дети еще не определилась с идеологией“, - так автор описывает публику.

В паузах между песнями со сцены говорили о гетмане Скоропадском и о “дедушке Бенито Муссолини“. Солисту группы Топор Перуна, которая на концерте представила новый альбом “Дорога в АТО“ прямо посреди выступления члены Правого сектора вручили раскрашенную гильзу от противотанковой пушки и поблагодарили за музыку.

Под сценой “слэмились“ молодые люди с нацистскими взглядами - на словах в песнях о“расе“ и т.п. в зале выбрасывали вверх правую руку (“зиговали“), развернули флаг со свастикой.

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Напомним, недавно в Конгрессе США 56 членов парламента выразили беспокойство по поводу сообщений об “отрицании Холокоста“ в Польше и Украине, а также почитанием в Украине “нацистских коллаборационистов“. Также авторы обращения обратили внимание на идеологию полка Азов.

4 мая президент Петр Порошенко заявил, что резко осуждает проявления антисемитизма и нетерпимости.

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Теги: Киев, концерт, нацисты, свастика, националисты
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Комментариев (2)
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Yzenykkrasavchik    04.05.2018, 22:23
Оценка:  -3
Yzenykkrasavchik
страна которая победила нацистов, где СБУ?
Конфузий    04.05.2018, 22:19
Оценка:  0
Конфузий
Угу. Значит к евреям нужно быть терпимыми, а к этим - нет.
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