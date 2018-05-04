На концерте в Киеве "зиговали" парни с нацистской символикой

На концерте группы Топор Перуна "тусовались" как ультраправые националисты, так и откровенные неонацисты.

В Киеве прошел концерт группы Топор Перуна, на котором собрались ультраправые националисты и откровенные нацисты - со свастикой на теле, флагами и символикой Третьего Рейха и современных радикальных организаций.

Об этом пишет Zaborona.

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Такая “тусовка“ собралась 29 апреля в клубе Bingo. Еще до концерта подтянулась соответствующая публика, около 300 человек, преимущественно молодежь, но не только. Это при том, что билеты не из дешевых, вход стоил 500 гривен. У многих татуировки, самая популярная - два Х на икрах, символ движения straight edge, которое означает здоровый образ жизни, отказ от алкоголя и любых других химических препаратов.

“Есть люди с детьми, которые отказываются фотографироваться. Причина такова: дети еще не определилась с идеологией“, - так автор описывает публику.

В паузах между песнями со сцены говорили о гетмане Скоропадском и о “дедушке Бенито Муссолини“. Солисту группы Топор Перуна, которая на концерте представила новый альбом “Дорога в АТО“ прямо посреди выступления члены Правого сектора вручили раскрашенную гильзу от противотанковой пушки и поблагодарили за музыку.

Под сценой “слэмились“ молодые люди с нацистскими взглядами - на словах в песнях о“расе“ и т.п. в зале выбрасывали вверх правую руку (“зиговали“), развернули флаг со свастикой.

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Напомним, недавно в Конгрессе США 56 членов парламента выразили беспокойство по поводу сообщений об “отрицании Холокоста“ в Польше и Украине, а также почитанием в Украине “нацистских коллаборационистов“. Также авторы обращения обратили внимание на идеологию полка Азов.

4 мая президент Петр Порошенко заявил, что резко осуждает проявления антисемитизма и нетерпимости.